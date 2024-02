IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,2 Prozent auf 183,65 USD zu.

Die IBM-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 183,65 USD. Bei 183,95 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 183,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via AMEX 5.232 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 6,94 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,60 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 52,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,63 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 24.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.381,00 USD im Vergleich zu 16.690,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 22.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2024 10,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingefahren

Gewinne in New York: Dow Jones am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge