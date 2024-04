IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 184,93 USD zu. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 187,35 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 185,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 162.605 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2024 bei 199,18 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 7,71 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,55 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,81 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,86 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.01.2024. Das EPS lag bei 3,87 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.381,00 USD – ein Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 16.690,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 22.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,07 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

