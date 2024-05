IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM stabilisiert sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 167,52 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im New York-Handel kam die IBM-Aktie um 15:44 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 167,52 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 168,15 USD. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 167,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 167,94 USD. Bisher wurden via New York 72.336 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,90 Prozent. Bei 122,45 USD fiel das Papier am 17.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 26,90 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,81 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

IBM ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 14,46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 14,25 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von IBM rechnen Experten am 16.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,94 USD je Aktie belaufen.

