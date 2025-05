IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 260,68 USD zu.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 260,68 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 262,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,01 USD. Bisher wurden via New York 70.279 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,55 USD. Mit einem Kursverlust von 37,26 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,75 USD je IBM-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,00 USD je IBM-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 23.04.2025. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.07.2025 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,93 USD je Aktie belaufen.

