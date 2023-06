IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel IBM 126,55 EUR

Bei der IBM-Aktie ließ sich um 11:42 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 126,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 127,05 EUR. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 126,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 127,05 EUR. Bisher wurden heute 2.368 IBM-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 145,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2022). Gewinne von 14,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,82 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 19.04.2023. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.252,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.197,00 USD erwirtschaftet worden waren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 17.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,43 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

