IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 141,93 USD ab.

Um 22:15 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 141,93 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 141,85 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 142,52 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 3.918 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 152,69 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. 7,58 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (115,63 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,53 Prozent.

Am 20.07.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.475,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 16.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

