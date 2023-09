IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 147,71 USD.

Das Papier von IBM legte um 15:51 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 147,71 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 147,81 USD. Bei 147,19 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 817.218 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 153,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 115,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 27,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.475,00 USD – eine Minderung von 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.535,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Schätzungsweise am 16.10.2024 dürfte IBM die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,58 USD je Aktie belaufen.

