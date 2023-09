IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die IBM-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 147,40 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr sprang die IBM-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 147,40 USD zu. Im Tageshoch stieg die IBM-Aktie bis auf 147,72 USD. Bei 147,18 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 4.055 Aktien.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 152,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,59 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,63 USD ab. Mit einem Kursverlust von 21,55 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.07.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 2,31 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.535,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 16.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Künstliche Intelligenz im Fokus: Diese "billigen" KI-Aktien bieten immenses Aufwärtspotenzial

CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club & Co.: Das versteht man unter Blue Chip-NFTs

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingebracht