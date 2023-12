IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Mittag an Boden

IBM im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 148,90 EUR zu.

Die IBM-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:58 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 148,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 149,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,20 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.287 IBM-Aktien.

Bei einem Wert von 154,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2023). Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 3,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 25,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 1,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 28.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

