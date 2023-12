IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 162,99 USD.

Die IBM-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 162,99 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 163,70 USD. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 162,05 USD. Bei 162,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.300.394 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,30 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,03 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 120,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,81 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 14.752,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14.107,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 28.01.2025 dürfte IBM die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,52 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

