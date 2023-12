IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag mit KursVerlusten

IBM im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 162,82 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 162,82 USD ab. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 160,60 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 160,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.693 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 166,29 USD markierte der Titel am 13.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 25,93 Prozent sinken.

Am 25.10.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.752,00 USD – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14.107,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. IBM dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Aktie aus.

