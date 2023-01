IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,5 Prozent auf 134,72 EUR. Bei 134,98 EUR erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 134,88 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 783 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 23.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,58 EUR an. Gewinne von 6,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (105,00 EUR). Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 28,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 19.10.2022 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17.618,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14.107,00 USD.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von IBM rechnen Experten am 23.01.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,11 USD im Jahr 2022 aus.

