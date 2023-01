IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Vormittag freundlich

Die IBM-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 134,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 134,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 230 IBM-Aktien.

Am 23.11.2022 markierte das Papier bei 144,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 6,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 105,00 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 28,13 Prozent sinken.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.107,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.618,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 23.01.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,11 USD je Aktie belaufen.

