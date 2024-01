IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittag höher

So entwickelt sich IBM

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von IBM. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 151,85 EUR.

Die IBM-Aktie konnte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 151,85 EUR. Bei 152,00 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 151,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.902 IBM-Aktien.

Am 12.12.2023 markierte das Papier bei 154,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 110,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,81 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 14.752,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.107,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 28.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,53 USD je Aktie aus.

