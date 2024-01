IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf IBM-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 165,48 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 165,48 USD. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 165,37 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 188.759 IBM-Aktien.

Am 16.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,19 USD an. 1,03 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,55 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 25.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 1,81 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.752,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 14.107,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.01.2025 werfen.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

