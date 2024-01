IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt am Vormittag Tendenz

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die IBM-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 150,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die IBM-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 150,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 151,55 EUR. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,85 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 151,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 492 IBM-Aktien.

Bei einem Wert von 154,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,12 Prozent hinzugewinnen. Am 10.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 26,85 Prozent Luft nach unten.

Am 25.10.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.107,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von IBM wird am 24.01.2024 gerechnet. IBM dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,52 USD je Aktie belaufen.

