IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagmittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 173,50 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die IBM-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 12:02 Uhr bei 173,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 174,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 173,05 EUR aus. Bei 173,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.858 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 181,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,73 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,20 EUR am 10.05.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 36,48 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,82 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.01.2024 vor. Es stand ein EPS von 3,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 3,60 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17.381,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 16.690,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 22.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von IBM.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

