IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Die Aktie von IBM zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 186,91 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im New York-Handel kam die IBM-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 186,91 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 186,98 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 185,98 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 186,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 153.260 IBM-Aktien.

Am 26.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 55,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,63 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 24.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,87 USD gegenüber 3,60 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 17.381,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.690,00 USD erwirtschaftet worden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,07 USD fest.

