IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die IBM-Aktie musste um 11:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 116,30 EUR abwärts. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 115,84 EUR nach. Bei 116,68 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.629 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 145,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2022 (114,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 2,02 Prozent sinken.

Am 25.01.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.690,00 USD im Vergleich zu 16.695,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte IBM am 19.04.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 16.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,47 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

