IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 183,11 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 183,11 USD zu. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 185,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,76 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 218.347 Stück gehandelt.

Am 13.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,78 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 120,55 USD erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,86 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,63 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 24.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie vermeldet. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 22.04.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,07 USD fest.

