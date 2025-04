IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Mittwochnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 241,56 USD zu.

Das Papier von IBM legte um 15:51 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 241,56 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 242,16 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,28 USD. Bisher wurden via New York 80.464 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,30 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 9,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,65 USD. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Mit Abgaben von 32,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,92 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

IBM ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,59 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 17,55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,00 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte IBM am 23.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 29.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

