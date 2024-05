IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 168,69 USD.

Um 15:53 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 168,69 USD nach oben. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 168,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,26 USD. Zuletzt wurden via New York 85.397 IBM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2024 auf bis zu 199,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,07 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.05.2023 bei 123,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,80 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,81 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 24.04.2024. Das EPS wurde auf 1,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,02 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 14,46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. IBM dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 16.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,94 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Start

Handel in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus