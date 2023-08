IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochmittag leichter

IBM im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 129,65 EUR nach.

Um 12:02 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 129,65 EUR ab. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 129,65 EUR. Bei 130,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 509 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,06 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2023 Kursverluste bis auf 110,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

IBM gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 15.475,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15.535,00 USD umsetzen können.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,58 USD je Aktie.

