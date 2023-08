IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag stabil

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Im New York-Handel kam die IBM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 141,91 USD.

Mit einem Wert von 141,91 USD bewegte sich die IBM-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 142,04 USD. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 141,66 USD ein. Bei 141,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 76.640 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,93 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (115,55 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 18,58 Prozent sinken.

Am 20.07.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 16.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,58 USD je Aktie.

