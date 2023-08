IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Kurs der IBM

Die Aktie von IBM zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die IBM-Aktie zuletzt im AMEX-Handel bei 141,89 USD.

Die IBM-Aktie bewegte sich um 22:15 Uhr kaum. Das Papier stand via AMEX bei 141,89 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 141,89 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 141,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,85 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 1.611 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 152,69 USD. Mit einem Zuwachs von 7,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,63 USD am 14.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 22,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 20.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

