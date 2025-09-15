IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Dienstagabend ins Plus

IBM im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 256,50 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,1 Prozent auf 256,50 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 258,00 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 255,85 USD. Bisher wurden heute 142.041 IBM-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 13,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 203,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 25,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,70 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

IBM ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,98 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

