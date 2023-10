IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 138,95 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 138,95 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 139,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,28 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 87.047 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,23 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2022 bei 119,84 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 15,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IBM gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 15.475,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent verringert.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,55 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Börse New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Mittag