IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IBM hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 140,65 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:46 Uhr bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 140,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 140,75 EUR. Die IBM-Aktie sank bis auf 140,30 EUR. Bei 140,30 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.056 IBM-Aktien.

Am 22.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,29 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 21,65 Prozent sinken.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.752,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.107,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.01.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,52 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones mittags

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen

NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich am Montagnachmittag fester