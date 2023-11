IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

Blick auf IBM-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Im New York-Handel kam die IBM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 152,70 USD.

Die IBM-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 152,70 USD. Bei 153,33 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 152,60 USD. Bei 153,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 122.333 IBM-Aktien.

Bei 153,33 USD erreichte der Titel am 16.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 0,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,55 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,05 Prozent.

Am 25.10.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.752,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.107,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von IBM wird am 23.01.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

