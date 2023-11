Notierung im Blick

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagvormittag fester

16.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 152,55 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die IBM-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 152,55 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 153,03 USD. Bei 152,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.003 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 15.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,03 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,31 Prozent. Bei einem Wert von 120,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. IBM gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.752,00 USD – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14.107,00 USD erwirtschaftet hatte. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 23.01.2024 präsentieren. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones mittags Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich am Montagnachmittag fester

