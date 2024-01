IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag schwächer

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 166,55 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 166,55 USD ab. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 166,13 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 167,00 USD. Bisher wurden via New York 131.598 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,50 USD an. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 0,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,55 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,62 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 25.10.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 1,81 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 14.752,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14.107,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 28.01.2025.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

