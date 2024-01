IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM legt am Mittwochvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 167,03 USD.

Werte in diesem Artikel

Im AMEX-Handel gewannen die IBM-Papiere um 22:15 Uhr 0,7 Prozent. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 167,03 USD an. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 166,66 USD. Bisher wurden heute 15.666 IBM-Aktien gehandelt.

Am 16.01.2024 markierte das Papier bei 167,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.752,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.01.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,53 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren gekostet

Börse New York: Dow Jones beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone