IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Anleger zeigten sich um 09:07:21 Uhr bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 126,50 EUR. Bei 126,50 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 126,40 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 16 IBM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,58 EUR erreichte der Titel am 23.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 105,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Am 25.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,03 Prozent auf 16.690,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.695,00 USD gelegen.

IBM wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 19.04.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 16.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,48 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

