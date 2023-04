IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel IBM 117,15 EUR

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 128,29 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 128,72 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142.887 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 153,16 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 16,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,55 USD ab. Abschläge von 11,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 25.01.2023. Es stand ein EPS von 3,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 3,35 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.690,00 USD im Vergleich zu 16.695,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.04.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,46 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

