IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag gesucht

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 184,20 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 184,20 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 184,46 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,16 USD. Bisher wurden via New York 83.984 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2024 auf bis zu 199,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,13 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,86 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,63 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 24.01.2024. Das EPS lag bei 3,87 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 17.381,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 16.690,00 USD umsetzen können.

Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 22.04.2025 dürfte IBM die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,06 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

