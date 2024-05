IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 167,90 USD.

Die IBM-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 167,90 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 167,35 USD aus. Bei 168,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 145.220 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 199,18 USD markierte der Titel am 13.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Bei 125,01 USD fiel das Papier am 26.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,54 Prozent.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,81 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 24.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte IBM am 24.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 16.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Start

Handel in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus