IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von IBM zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 129,40 EUR.

Mit einem Kurs von 129,40 EUR zeigte sich die IBM-Aktie im Tradegate-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,70 EUR zu. Bei 129,15 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 1.817 Stück.

Am 22.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,27 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2023 (110,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

IBM veröffentlichte am 20.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 2,31 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 15.475,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.535,00 USD umgesetzt worden waren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

