IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 141,71 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 141,71 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 141,95 USD. Mit einem Wert von 141,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 83.355 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 153,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Bei einem Wert von 115,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 18,46 Prozent sinken.

IBM veröffentlichte am 20.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 15.475,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 16.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,58 USD fest.

