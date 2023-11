IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich IBM

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 140,95 EUR.

Das Papier von IBM gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 140,95 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 140,80 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 140,85 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.874 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2022 markierte das Papier bei 145,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 2,98 Prozent niedriger. Am 09.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,20 EUR ab. Abschläge von 21,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

IBM veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.752,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.107,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,52 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

