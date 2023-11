IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 153,22 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 153,22 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 153,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,29 USD. Bisher wurden via New York 251.100 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 0,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 120,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,32 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,81 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14.752,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.107,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,57 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte IBM am 23.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,52 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones mittags

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen

NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich am Montagnachmittag fester