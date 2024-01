IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Kurs der IBM

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 165,78 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 165,78 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 165,52 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 166,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 95.875 Stück.

Am 17.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 1,23 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,55 USD ab. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 27,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

IBM gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14.752,00 USD gegenüber 14.107,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

