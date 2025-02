IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 260,64 USD.

Werte in diesem Artikel

Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 260,64 USD. Bei 260,00 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 261,06 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150.192 Stück gehandelt.

Am 06.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 265,72 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 1,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,92 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 226,67 USD.

Am 29.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 17,55 Mrd. USD gegenüber 17,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte IBM am 22.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Optimismus in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

D-Wave, Quantum Computing, Rigetti, IonQ & Co: Für welche Quantencomputer-Aktien sind Analysten am zuversichtlichsten?

Börse New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain