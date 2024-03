Notierung im Blick

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag kaum verändert

18.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von IBM zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 191,19 USD.

Werbung

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 191,19 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 192,19 USD. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 190,36 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 192,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 146.821 IBM-Aktien umgesetzt. Bei 199,18 USD markierte der Titel am 13.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,18 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,82 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD. Am 24.01.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,60 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 17.381,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.690,00 USD erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.04.2025. In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Finanzanalyst Gary Shilling warnt vor Einbruch am Aktienmarkt und Rezession Freitagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Freitagshandels nach Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones am Freitagnachmittag

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com