IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittag stärker

Um 11:48 Uhr ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 127,82 USD. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 127,82 USD. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.014 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.12.2022 bei 118,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.12.2022 bei 118,95 USD. Abschläge von 7,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

IBM ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.690,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.695,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 19.04.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 17.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

