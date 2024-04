IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 182,28 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 182,28 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 180,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,35 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 103.686 IBM-Aktien.

Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 199,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,27 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 120,55 USD. Abschläge von 33,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,86 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 17.381,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.690,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Am 22.04.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,05 USD je IBM-Aktie.

