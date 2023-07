IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Dienstagvormittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 134,19 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die IBM-Papiere um 22:15 Uhr 0,7 Prozent. Bei 134,55 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,47 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 8.355 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (152,69 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 13,79 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,63 USD ab. Mit Abgaben von 13,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 19.04.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 14.252,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14.197,00 USD umsetzen können.

Am 19.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,44 USD je IBM-Aktie belaufen.

