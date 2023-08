IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Im New York-Handel kam die IBM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 140,71 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 140,71 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 140,94 USD an. Bei 139,84 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 140,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 168.911 IBM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 153,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,85 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 115,55 USD. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 17,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

IBM veröffentlichte am 20.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie vermeldet. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.475,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD erwirtschaftet worden waren.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,58 USD je IBM-Aktie.

