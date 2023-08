IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt Stellung am Freitagvormittag

Kurs der IBM

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von IBM. Im AMEX-Handel kam die IBM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 140,72 USD.

Die IBM-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr bei 140,72 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 142,26 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 140,71 USD nach. Bei 141,21 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.119 Stück gehandelt.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 152,69 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 115,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 20.07.2023. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.475,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Am 16.10.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,58 USD je Aktie belaufen.

