IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von IBM hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die IBM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 136,65 EUR.

Mit einem Kurs von 136,65 EUR zeigte sich die IBM-Aktie im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr kaum verändert. Bei 137,15 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 136,25 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,65 EUR. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 2.179 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,28 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,36 Prozent.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 15.475,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15.535,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.10.2024 dürfte IBM die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

