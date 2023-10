IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die IBM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 132,30 EUR.

Die IBM-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:57 Uhr bei 132,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 132,75 EUR. Bei 131,95 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 132,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 315 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. 9,81 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 16,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 19.07.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 2,31 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 15.475,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.535,00 USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

